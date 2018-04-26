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АСВ выставит на торги имущество «Татагропромбанка» почти на 900 миллионов рублей

13:09, 26.04.2018
АСВ выставит на торги имущество «Татагропромбанка» почти на 900 миллионов рублей
Фото: скриншот google.ru

Конкурсный управляющий ООО «Татагропромбанк» Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выставит на торги имущество кредитной организации на общую сумму 895,6 млн рублей.

Первые шесть лотов включают в себя нежилые здания площадью 995,2 кв. м и 498,7 кв. м, нежилые помещения площадью 284,3 кв. м, 42,6 кв. м и 1 372,5 кв. м, а также земельный участок площадью 40 505 кв. м. За них агенство в сумме просит 321,5 млн рублей.

Лоты с 7 по 12 включают в себя два автомобиля DAEWOO NEXIA (обе по 319,4 тыс. рублей), ГАЗ-3302 (489,4 тыс.), LADA GRANTA (594,9 тыс.), TOYOTA Camry (1,3 млн), а также экскаватор DOOSAN SOLAR210W-V (3,8 млн).

Лотом 13 является семь банкоматов NCR 5877 серии PersonaS77 с дополнительными кассетами общей стоимостью 3,3 млн рублей.

Следующим лотом стала доля в уставном капитале ООО «ТАПБ Инвестиции» на 18,1 млн рублей.

Лоты с 15 по 149 включают в себя права требования к юридическим и физическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям на общую сумму 545,5 млн рублей.

Торги проведут 25 июня. Если лоты не продадут, их повторные торги проведут 15 августа со снижением начальной цены на 10%, сообщается на сайте АСВ.

Ранее в «Татагропромбанке» обнаружили недостачу активов на 1,1 млн рублей.

ЭкономикаБанки Татарстан
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