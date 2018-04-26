АСВ выставит на торги имущество «Татагропромбанка» почти на 900 миллионов рублей

Конкурсный управляющий ООО «Татагропромбанк» Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выставит на торги имущество кредитной организации на общую сумму 895,6 млн рублей.

Первые шесть лотов включают в себя нежилые здания площадью 995,2 кв. м и 498,7 кв. м, нежилые помещения площадью 284,3 кв. м, 42,6 кв. м и 1 372,5 кв. м, а также земельный участок площадью 40 505 кв. м. За них агенство в сумме просит 321,5 млн рублей.

Лоты с 7 по 12 включают в себя два автомобиля DAEWOO NEXIA (обе по 319,4 тыс. рублей), ГАЗ-3302 (489,4 тыс.), LADA GRANTA (594,9 тыс.), TOYOTA Camry (1,3 млн), а также экскаватор DOOSAN SOLAR210W-V (3,8 млн).

Лотом 13 является семь банкоматов NCR 5877 серии PersonaS77 с дополнительными кассетами общей стоимостью 3,3 млн рублей.

Следующим лотом стала доля в уставном капитале ООО «ТАПБ Инвестиции» на 18,1 млн рублей.

Лоты с 15 по 149 включают в себя права требования к юридическим и физическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям на общую сумму 545,5 млн рублей.

Торги проведут 25 июня. Если лоты не продадут, их повторные торги проведут 15 августа со снижением начальной цены на 10%, сообщается на сайте АСВ.

Ранее в «Татагропромбанке» обнаружили недостачу активов на 1,1 млн рублей.