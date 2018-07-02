В Ираке ликвидировали главного «финансиста» ИГ — СМИ
Бойцы курдского ополчения при поддержке возглавляемой США коалиции уничтожили главного «финансиста» запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
Кроме отвечавшего за финансирование террористической организации Абу Убейда, были уничтожены еще двое полевых командиров, сообщает Rudaw.
Отмечается, что боевики укрывались в горном районе возле Махмура.
Ранее сообщалось, что власти Ирака уничтожили 45 участников запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».Происшествия
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