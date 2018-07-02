Новости происшествий

00:54 МСК
Новости раздела
Происшествия

В Ираке ликвидировали главного «финансиста» ИГ — СМИ

11:37, 02.07.2018
В Ираке ликвидировали главного «финансиста» ИГ — СМИ
Фото: pixabay.com

Бойцы курдского ополчения при поддержке возглавляемой США коалиции уничтожили главного «финансиста» запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Кроме отвечавшего за финансирование террористической организации Абу Убейда, были уничтожены еще двое полевых командиров, сообщает Rudaw.

Отмечается, что боевики укрывались в горном районе возле Махмура.

Ранее сообщалось, что власти Ирака уничтожили 45 участников запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».

Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем