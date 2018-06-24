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Ирак ликвидировал 45 боевиков ИГ в Сирии

10:33, 24.06.2018
Ирак ликвидировал 45 боевиков ИГ в Сирии
Фото: pixabay.com

Власти Ирака объявили об уничтожении 45 участников запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».

Иракские истребители F-16 провели успешные удары по позициям боевиков в регионе Гаджин, в восточной сирийской провинции Дейр эз-Зор. Среди ликвидированных есть главари, которые отвечали за планирование боевых действий, сообщает The Telegraph.

Ранее сообщалось, что боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) похитили шестерых сотрудников сил безопасности Ирака.

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