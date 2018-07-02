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Путин продлил ограничения на транзитные перевозки товаров с Украины

10:29, 02.07.2018
Путин продлил ограничения на транзитные перевозки товаров с Украины
Фото: flickr.com

Президент России Владимир Путин продлил действия мер по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов РФ при транзите украинских товаров через РФ в Казахстан и Киргизию. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В прежней редакции документ действовал до 30 июня 2018 года. Теперь ограничительные меры продлятся до 1 января 2019 года.

Ранее власти Украины расширили списки лиц, подпавших под персональные санкции. В перечень включены семь российских политических партий и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ.

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