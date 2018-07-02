Путин продлил ограничения на транзитные перевозки товаров с Украины

Президент России Владимир Путин продлил действия мер по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов РФ при транзите украинских товаров через РФ в Казахстан и Киргизию. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



В прежней редакции документ действовал до 30 июня 2018 года. Теперь ограничительные меры продлятся до 1 января 2019 года.

Ранее власти Украины расширили списки лиц, подпавших под персональные санкции. В перечень включены семь российских политических партий и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ.