Имущество кировского автосалона «Союз» оценили в 27,6 миллиона рублей

Конкурсный управляющий обанкротившегося кировского ООО «Автосалон «Союз» опубликовал отчет об оценке имущества должника. Отчет коснулся только автозапчастей, обнаруженных на двух складах компании.

Согласно документу, опубликованному в реестре сведений о банкротствах, общая стоимость проверенного имущества с НДС составила 27,6 млн рублей.

Запчасти на первом складе оценили в 13,1 млн рублей, на втором — в 14,5 млн рублей.

Напомним, что кировский арбитраж признал автосалон банкротом в ноябре 2017 года. Общая задолженность компании превысила 223,5 млн рублей. Здание салона на Студенческой выставлялось на продажу за 106 млн рублей.