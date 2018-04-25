Имущество кировского автосалона «Союз» оценили в 27,6 миллиона рублей
Конкурсный управляющий обанкротившегося кировского ООО «Автосалон «Союз» опубликовал отчет об оценке имущества должника. Отчет коснулся только автозапчастей, обнаруженных на двух складах компании.
Согласно документу, опубликованному в реестре сведений о банкротствах, общая стоимость проверенного имущества с НДС составила 27,6 млн рублей.
Запчасти на первом складе оценили в 13,1 млн рублей, на втором — в 14,5 млн рублей.
Напомним, что кировский арбитраж признал автосалон банкротом в ноябре 2017 года. Общая задолженность компании превысила 223,5 млн рублей. Здание салона на Студенческой выставлялось на продажу за 106 млн рублей.Бизнес Кировская область
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