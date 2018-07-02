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«Крылья Советов» завершили сбор в Сербии ничьей с боснийцами

09:06, 02.07.2018

В последнем матче сбора в Сербии «Крылья Советов» сыграли с клубом из Боснии и Герцеговины «Радник» вничью со счетом 0:0, сообщает пресс-служба самарской команды.

В стартовом состав самарцев на поле вышли: Лория, Надсон, Гаджибеков, Кисилев, Алиев, Зотов, Визнович, Кленкин, Соболев и два игрока, находящихся в расположении нашей команды. В первом тайме вместо удаленного с поля Соболева на замену вышел Калинин.

В двух предыдущих поединках сборов самарская команда обыграла китайский клуб «Яньбянь Фуде» — 1:0 и сербскую «Мачву» со счетом 2:0.

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