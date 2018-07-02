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В Ульяновске в 30-градусную жару включили отопление в домах

09:12, 02.07.2018
В Ульяновске в 30-градусную жару включили отопление в домах
Фото: pixabay.com

Пользователи соцсетей стали жаловаться на работающее отопление в домах Ульяновска.

Так, в доме №116 на улице Рябова батареи оказались нагреты до 90 градусов. По словам жителей, в квартире невозможно находиться из-за сильной духоты. Стоит отметить, что в городе установилась 30-градусная жара, пишет информационное агентство «Версия».

Как позже пояснили в городской администрации, включение отопления — вынужденная мера. Таким образом проводилась промывка труб горячей водой. В ближайшее время профилактика должна будет завершиться.

Напомним, в Пермском крае с жильцов начали взимать плату за дождевую воду.

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