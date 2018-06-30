В Пермском крае с жильцов начали взимать плату за дождевую воду

Коммунальщики в Кунгуре Пермского края с мая начали взимать с жителей деньги за дождевую воду. Так как, якобы бегущая с крыши по водостокам, она попадает в канализацию.

Отмечается, что дополнительную плату ввели на основании приказа Региональной службы по тарифам от 31 января 2018 года, номер СЭД-46-09-24-12 и вступил в силу с 12 февраля. Общедомовые нужды по коммунальным услугам прописаны в Жилищном кодексе, а вышеупомянутый приказ утверждает расчёт объёма сточных вод, которые попадают в канализационную систему, пишет местное издание «Искра».

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