Доля ресейл-мебели в Казани выросла до 45%

В I квартале 2026 года жители чаще покупали декор, текстиль и освещение с рук

Фото: Предоставлено компанией "Ива-мебель"

В I квартале 2026 года в Казани зафиксирован рост интереса к мебели и предметам интерьера на ресейле и в винтажном сегменте. Об этом «Реальному времени» сообщили аналитики «Авито».

Доля продаж мебели и декора «с рук» достигла 45% против 38% годом ранее, что указывает на рост популярности ресейл-формата среди покупателей.

Наиболее активно в ресейле покупали декор, предметы для хранения и освещение. Продажи ваз, кашпо и искусственных цветов выросли на 38%. Картины, постеры и рамки стали покупать чаще на 32%, зеркала — на 10%. Предметы для хранения прибавили 8%, а декоративное освещение — 11%. Настольные и напольные лампы выросли в продажах на 9%.

Также вырос спрос на текстиль. Постельное белье стали покупать на 47% чаще, скатерти и салфетки — на 44%, полотенца — на 28%. В большинстве случаев речь идет о товарах без упаковки или невостребованных частях комплектов.

Инна Серова / realnoevremya.ru

В винтажном сегменте также зафиксирован рост спроса. Продажи винтажных картин, постеров и рамок выросли в 3,5 раза, ваз и кашпо — в три раза. Статуэтки и декоративные элементы прибавили 64%, ретро-зеркала — 42%.

В категории винтажного освещения продажи декоративных ламп выросли в три раза, настольных и напольных — в два раза, потолочных и настенных — также в два раза.

Среди винтажных текстильных товаров спрос на ковры вырос в три раза, скатерти и салфетки — в 2,5 раза, ткани — на 18%. В сегменте ретро-мебели чаще всего покупали стулья и комоды (по 2,5 раза), а также тумбы (в два раза).

Ариана Ранцева