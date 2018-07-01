Мировой рынок IPO побил рекорд 2015 года, составив $98,6 млрд

По итогам первого полугодия 2018 года общий объем первичных размещений акций (IPO) во всем мире составил $98,6 млрд. Это на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и является максимальным объемом с 2015 года.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Thomson Reuters, самая большая активность была зафиксирована среди компаний США ($30 млрд) и Китая ($36,9 млрд).

Ранее сообщалось, что совместное предприятие «Яндекс.Такси» и Uber планирует выйти на IPO к первой половине 2019 года.