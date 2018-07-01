В Нефтеюганске ввели режим ЧС из-за аварии на канализационном коллекторе
В Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с аварией на канализационном коллекторе.
Как сообщается на сайте администрации города, в нескольких микрорайонах ограничена подача воды для проведения аварийно-восстановительных работ. Кроме того, приостановлена работа ряда образовательных учреждений.
Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев уже провел экстренное совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором обсуждались меры по ликвидации последствий аварии.Происшествия
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