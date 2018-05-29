Сбербанк начнет выдавать водительские права с биометрией с декабря 2018-го

Сбербанк с 1 декабря планирует начать выдавать водительские удостоверения с микрочипом, содержащим биометрические данные, фотографию, электронную подпись и изображение отпечатков пальцев автовладельца.



Этот пилотный проект Сбербанк ведет вместе с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, передает ТАСС со ссылкой на старшего вице-президента, руководителя блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка Анатолия Попова.

Отмечается, что банк работает с регуляторами для того, чтобы ускорить и снизить административные барьеры для бизнеса. Поэтому пилотный режим могут запустить раньше запланированного срока.

«Сейчас будет водительское удостоверение, а потом уже и так называемый УЛГ (удостоверение личности гражданина), аналог паспорта. Надеюсь, через какое-то время бумажный паспорт уйдет, и останется такая форма», — добавил он.

Ранее российские банки начали массово использовать системы биометрического распознавания лиц при рассмотрении заявок на выдачу кредита.