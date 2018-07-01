Соглашение о свободной торговле в АТР могут заключить в 2018 году

Соглашение о создании Всестороннего регионального экономического партнерства (ВРЭП) может быть подписано в течение года.

«Мы стремимся к заключению соглашения в текущему году», — цитирует министра торговли и промышленности Сингапура Чань Чунь Сина ТАСС.

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, в свою очередь, подчеркнул, что «переговорный процесс стал намного более ясным», и также выразил надежду на скорейшее заключение соглашения.

Ранее стало известно, что совместные цифровые проекты стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будут обсуждаться в рамках ЦИПР.