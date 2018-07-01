Илья Варламов: «Мне нравится Казань, и именно на этом месте меня начинают ругать»

Фото: Олег Тихонов

Топовый блогер-фотограф Илья Варламов назвал Казань прекрасным городом, который ушел на 10—15 лет вперед по сравнению с соседями. Накануне вечером на берегу озера Кабан столицы Татарстана он провел встречу со своими подписчиками, где побывала корреспондент «Реального времени».

Варламов путешествует по городам и пишет посты с критическим взглядом на организацию общественного транспорта, городской среды и системы управления городом. Казань выбрана неслучайно: в эти дни он посещает города, в которых проводится чемпионат мира по футболу.

«Мне нравится Казань, и именно на этом месте меня начинают ругать, — отметил блогер. — Когда я приехал первый раз в Казань, написал, что Казань прекрасный город. Я рассказал про хорошую и плохую Казань. Позже я столкнулся с тем, что местные жители стали на меня «наезжать». Началось обсуждение того, сколько мне заплатили. «Разве Казань может быть хорошей?» — вот таким вопросом задавались горожане».

По его словам, Казань ушла на 10—15 лет вперед по сравнению с другими городами. Она может даже конкурировать с Москвой, но «дальше просто пропасть». Благодаря своим жителям Казань стала одним из лучших городов России.

«Вы критично смотрите на все происходящее вокруг, вам вечно мало, и вы хотите большего», — подчеркнул Варламов.

Также он поговорил про благоустройство городов, зачем люди занимаются подобными делами. Эксперт объяснил, что у населения низкие запросы к архитектуре и городскому устройству. Люди мало путешествуют, и им не с чем сравнивать. На государственном уровне нет никакой программы образования населения по вопросу, как жить. А про хорошую комфортную городскую среду никто никогда не говорит.

«Город должен быть справедливым и удобным. Никто не должен испытывать дискомфорт, даже самые слабые и больные, социально незащищенные граждане», — сказал он.

Заключительной темой на этой встрече стал вопрос, касающийся безбарьерной среды. Так, внеуличные переходы, по мнению Варламова, делают город неудобным — это яркий пример, когда город становится недоступным для многих людей. Первый признак неправильно организованного дорожного движения — это заборы, поскольку «это зло». Забор ставят тогда, когда неправильно спроектировали улицу. А город следует делать комфортным для бабушки. «Если он будет удобный для бабушки, то и для всех он будет удобен».