Селфи на фоне Кабана: Илья Варламов о Казани и не только

23:23, 30.06.2018 19
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Блогер Илья Варламов назвал Казань одним из лучших городов России. Об этом он заявил на встрече со своими подписчиками около озера Кабан. По его мнению, причина в том, что казанцы критично относятся к своему городу и поэтому пытаются сделать лучше.

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