В работе Telegram по всему миру произошел сбой

Пользователи по всему миру столкнулись с проблемами в работе мессенджера Telegram.

Перебои в работе приложения были зафиксированы в 2.00 мск в ряде европейских стран, в частности, в России, Италии, Великобритании, Нидерландах и Франции. Также проблемы с мессенджером возникли в нескольких американских штатах, сообщается на сайте Downdetector.

Напомним, предыдущий сбой в работе мессенджера Telegram произошел 27 июня.