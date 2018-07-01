В работе Telegram по всему миру произошел сбой
Пользователи по всему миру столкнулись с проблемами в работе мессенджера Telegram.
Перебои в работе приложения были зафиксированы в 2.00 мск в ряде европейских стран, в частности, в России, Италии, Великобритании, Нидерландах и Франции. Также проблемы с мессенджером возникли в нескольких американских штатах, сообщается на сайте Downdetector.
Напомним, предыдущий сбой в работе мессенджера Telegram произошел 27 июня.ТехнологииIT
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