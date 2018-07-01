Новости технологий

10:00 МСК
Новости раздела
Технологии

В работе Telegram по всему миру произошел сбой

06:55, 01.07.2018
В работе Telegram по всему миру произошел сбой
Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

Пользователи по всему миру столкнулись с проблемами в работе мессенджера Telegram.

Перебои в работе приложения были зафиксированы в 2.00 мск в ряде европейских стран, в частности, в России, Италии, Великобритании, Нидерландах и Франции. Также проблемы с мессенджером возникли в нескольких американских штатах, сообщается на сайте Downdetector.

Напомним, предыдущий сбой в работе мессенджера Telegram произошел 27 июня.

ТехнологииIT
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем