В работе мессенджера Telegram произошел сбой по всему миру

Пользователи из разных стран мира сообщили о сбое в работе мессенджера Telegram. Это следует из информации на сайте Downdetector, который отслеживает сбои в работе популярных интернет-ресурсов.

Проблемы в функционировании мессенджера наблюдаются в России, Белоруссии, на Украине, а также в странах Евросоюза — Германии, Франции, Италии, Испании, Нидерландах, Австрии, Швеции и других государствах.

Уточняется, что сбой произошел около 15.00. Большая часть пользователей Telegram (45%) пожаловались, что не могут подключиться к серверу. Еще 35% имеют проблемы с отправкой сообщений. Оставшиеся 18% не могут войти в мессенджер.



Предыдущий крупный сбой в работе мессенджера произошел утром 29 апреля. Тогда проблемы были вызваны массовым отключением электричества в окрестностях Амстердама.