Уругвай обыграл Португалию и вышел в четвертьфинала ЧМ-2018

Сборная Уругвая обыграла команду Португалии в матче плей-офф чемпионата мира по футболу. Игра прошла в Сочи и закончилась со счетом 2:1.



Счет в матче открыл уругвайский нападающий Эдинсон Кавани на 7-й минуте. Португальцы ответили голом защитника Пепе на 55-й минуте. Окончательный счет установил Кавани, оформив на 62-й минуте дубль.

В четвертьфинале Уругвай сыграет с Францией, которая обыграла в Казани Аргентину со счетом 4:3. Матч пройдет 6 июля на стадионе в Нижнем Новгороде.