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Уругвай обыграл Португалию и вышел в четвертьфинала ЧМ-2018

22:56, 30.06.2018

Сборная Уругвая обыграла команду Португалии в матче плей-офф чемпионата мира по футболу. Игра прошла в Сочи и закончилась со счетом 2:1.

Счет в матче открыл уругвайский нападающий Эдинсон Кавани на 7-й минуте. Португальцы ответили голом защитника Пепе на 55-й минуте. Окончательный счет установил Кавани, оформив на 62-й минуте дубль.

В четвертьфинале Уругвай сыграет с Францией, которая обыграла в Казани Аргентину со счетом 4:3. Матч пройдет 6 июля на стадионе в Нижнем Новгороде.

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