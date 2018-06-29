Начало ежегодной индексации тарифа системы «Платон» перенесли на 1 июля 2019 года

Срок начала ежегодной индексации тарифа системы «Платон» перенесен с 1 июля 2018 года на 1 июля 2019 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Сейчас тариф «Платона» составляет 1,9 рубля за километр пути. Таким образом, сохраняется льготный размер, который планировали отменить в прошлом году. Плата за километр должна была увеличиться до 3,06 рубля.



Ранее Минтранс официально отложил индексацию тарифа в системе взимания платы с грузовиков «Платон». Вопрос об индексации будет обсуждать после усиления контроля за нарушителями и предоставления результатов этой работы грузоперевозчикам.