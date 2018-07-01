Новости общества

10:00 МСК
Новости раздела
Общество

С 1 июля в России вступают ограничения для автомобилей с выхлопами

03:33, 01.07.2018
С 1 июля в России вступают ограничения для автомобилей с выхлопами
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

С 1 июля в России вводят ряд новых дорожных знаков, которыми разрешают проезд только машинам с двигателями определенного экологического класса.

Так, на дорогах появятся указатели «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств» и «Экологический класс транспортного средства».

Как пишет «Коммерсант», нововведения коснутся миллионов владельцев автомобилей с двигателями класса «Евро-0», «Евро-1», «Евро-2» и т. д.

Ранее Правительство РФ предложило автоматически списывать со счетов мелкие штрафы за нарушения ПДД.

ОбществоИнфраструктура
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем