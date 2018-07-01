С 1 июля в России вступают ограничения для автомобилей с выхлопами

С 1 июля в России вводят ряд новых дорожных знаков, которыми разрешают проезд только машинам с двигателями определенного экологического класса.



Так, на дорогах появятся указатели «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств» и «Экологический класс транспортного средства».

Как пишет «Коммерсант», нововведения коснутся миллионов владельцев автомобилей с двигателями класса «Евро-0», «Евро-1», «Евро-2» и т. д.

Ранее Правительство РФ предложило автоматически списывать со счетов мелкие штрафы за нарушения ПДД.

