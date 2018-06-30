Удмуртия получит на развитие спорта более 80 миллионов рублей

Бюджет Удмуртии в 2019 году получит 83,3 млн рублей от Москвы на развитие спорта. Правительство РФ выделит деньги по программе «Развитие физической культуры и спорта в России в 2016—2020 годах».

Из этой суммы 50 млн рублей пойдет на строительство региональных спортивных центров, сообщает пресс-служба республиканского Минспорта. Еще 19,03 млн рублей направят на возведение малобюджетных ФОКов.

Также из этих средств планируют закупить искусственные покрытия для футбольных полей (8,2 млн руб.) и приобрести оборудование для спортивных школ олимпийского резерва (6,1 млн руб.). В ближайшее время станет известно, на какие именно объекты направят деньги.

В 2018 году на строительство ушло 51,5 млн руб., на 12,3 млн руб. закупили оборудование и инвентарь, 26,5 млн руб. направили на строительство ФОКа в Ижевске на ул. Молодежной и 25 млн на строительство регионального центра по лыжным гонкам в селе Шаркан.