В Татарстане повысят тарифы на газ для населения — c 5,48 до 5,57 рубля за кубометр

В Татарстане повысят тарифы на природный газ для населения — c 5,48 до 5,57 рубля/куб.



«Установить розничную цену на природный газ, реализуемый населению Республики Татарстан, в размере 5,57 рубля/куб. м (с учетом НДС)», — говорится в постановлении госкомитета РТ по тарифам.

Документ вступит в силу с 1 июля — в этот день начнет действовать приказ Федеральной антимонопольной службы «Об утверждении оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению».

Ранее Россия предоставила Турции скидку на газ в размере $1 миллиарда.