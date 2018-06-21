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В Татарстане повысят тарифы на газ для населения — c 5,48 до 5,57 рубля за кубометр

12:39, 21.06.2018
В Татарстане повысят тарифы на газ для населения — c 5,48 до 5,57 рубля за кубометр
Фото: pixabay.com

В Татарстане повысят тарифы на природный газ для населения — c 5,48 до 5,57 рубля/куб.

«Установить розничную цену на природный газ, реализуемый населению Республики Татарстан, в размере 5,57 рубля/куб. м (с учетом НДС)», — говорится в постановлении госкомитета РТ по тарифам.

Документ вступит в силу с 1 июля — в этот день начнет действовать приказ Федеральной антимонопольной службы «Об утверждении оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению».

Ранее Россия предоставила Турции скидку на газ в размере $1 миллиарда.

ПромышленностьЭнергетика
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