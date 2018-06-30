«Рубину» запретили регистрировать новых футболистов

На состоявшемся заседании Палаты по разрешению споров РФС было принято решение наложить в отношении «Рубина» запрет на регистрацию новых футболистов.

Данное решение было принято на основе заявления бывшего игрока казанского клуба Альберта Шарипова. Комиссия постановила, что ответчик нарушил правила расторжения трудового договора с футболистом и должна выплатить компенсацию. В качестве обеспечительной меры был наложен запрет на регистрацию клубом новых футболистов.

Отметим, что подобные заявления в отношении «Рубина» подавали также Максим Канунников и Александр Фильцов. Дела по этим футболистам официально признаны закрытыми.

Напомним, ранее стало известно, что казанскому «Рубину» грозит штраф за долг перед Сонгом.