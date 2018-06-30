Средняя зарплата казанцев в январе—апреле составила 42,4 тыс. рублей

В январе—апреле 2018 года средняя заработная плата работников крупных и средних предприятий составила 42 423 рубля. Это на 12,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает «Татарстан 24», реальная заработная плата за первые четыре месяца этого года составила 110,3% к АППГ.

Ранее сообщалось, что МЭР ожидает резкого замедления роста реальных зарплат в России — с 6,3% в 2018 году до 1% в 2019 году.