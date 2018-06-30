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Средняя зарплата казанцев в январе—апреле составила 42,4 тыс. рублей

18:27, 30.06.2018 5
Средняя зарплата казанцев в январе—апреле составила 42,4 тыс. рублей
Фото: pixabay.com

В январе—апреле 2018 года средняя заработная плата работников крупных и средних предприятий составила 42 423 рубля. Это на 12,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает «Татарстан 24», реальная заработная плата за первые четыре месяца этого года составила 110,3% к АППГ.

Ранее сообщалось, что МЭР ожидает резкого замедления роста реальных зарплат в России — с 6,3% в 2018 году до 1% в 2019 году.

ЭкономикаФинансы Татарстан
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 30 июня
    До выборов были премии, после выборов перестали, к осени статистика будет показывать нулевой прирост, зато цены на некоторые продукты показали рост 50%, за пол года
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  • Анонимно 30 июня
    вранье
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  • Анонимно 30 июня
    Очковтиратели
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  • Анонимно 30 июня
    средняя температура по больнице...
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  • Анонимно 30 июня
    Где такие зарплаты
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