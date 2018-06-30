Два самолета с болельщиками сборной Аргентины прилетели в Казань

Болельщики из Аргентины прилетели в Казань на матч Аргентина — Франция, который пройдет сегодня на «Казань Арене».

«Два самолета с болельщиками сборной Аргентины прилетели в Казань поддержать свою команду. И это только часть. Будем встречать гостей в течение всего дня», — сообщает пресс-служба международного аэропорта «Казань».

Два самолета с болельщиками сборной Аргентины прилетели в Казань поддержать свою команду. И это только часть. Будем встречать гостей в течение всего дня. pic.twitter.com/mZTgumAuxi

— Аэропорт КАЗАНЬ (@Airport_KAZAN) 30 июня 2018 г.

Напомним, накануне сборная Аргентины по футболу прилетела в Казань чартерным рейсом из Москвы. В аэропорту их ожидал специальный автобус, который повез команду в отель. Также прибыли спортсмены французской сборной.