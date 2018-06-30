Два самолета с болельщиками сборной Аргентины прилетели в Казань
Болельщики из Аргентины прилетели в Казань на матч Аргентина — Франция, который пройдет сегодня на «Казань Арене».
«Два самолета с болельщиками сборной Аргентины прилетели в Казань поддержать свою команду. И это только часть. Будем встречать гостей в течение всего дня», — сообщает пресс-служба международного аэропорта «Казань».
Два самолета с болельщиками сборной Аргентины прилетели в Казань поддержать свою команду. И это только часть. Будем встречать гостей в течение всего дня. pic.twitter.com/mZTgumAuxi
— Аэропорт КАЗАНЬ (@Airport_KAZAN) 30 июня 2018 г.
Напомним, накануне сборная Аргентины по футболу прилетела в Казань чартерным рейсом из Москвы. В аэропорту их ожидал специальный автобус, который повез команду в отель. Также прибыли спортсмены французской сборной.СпортФутбол
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