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Два самолета с болельщиками сборной Аргентины прилетели в Казань

12:24, 30.06.2018
Два самолета с болельщиками сборной Аргентины прилетели в Казань
Фото: realnoevremya.ru

Болельщики из Аргентины прилетели в Казань на матч Аргентина — Франция, который пройдет сегодня на «Казань Арене».

«Два самолета с болельщиками сборной Аргентины прилетели в Казань поддержать свою команду. И это только часть. Будем встречать гостей в течение всего дня», — сообщает пресс-служба международного аэропорта «Казань».

Напомним, накануне сборная Аргентины по футболу прилетела в Казань чартерным рейсом из Москвы. В аэропорту их ожидал специальный автобус, который повез команду в отель. Также прибыли спортсмены французской сборной.

СпортФутбол
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