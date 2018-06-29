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Сборная Франции прилетела в Казань на игру с Аргентиной

13:31, 29.06.2018
Сборная Франции прилетела в Казань на игру с Аргентиной
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сборная Франции прилетела в Казань на игру с Аргентиной. Об этом сообщила пресс-служба Международного аэропорта «Казань».

В субботу, 30 июня, команды сыграют в матче 1/8 финала чемпионата мира. Встреча, которая пройдет на «Казань-Арене», начнется в 17.00 по московскому времени.

Напомним, ранее стали известны все пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2018 в России.

СпортФутбол Татарстан
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