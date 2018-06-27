ФНС предоставит банкам доступ к данным о зарплатах их клиентов
Федеральная налоговая служба осенью предоставит банкам доступ к данным о доходах заемщиков. Предполагается, что это позволит снизить процентные ставки по кредитам.
Кроме того, служба планирует задействовать личные кабинеты на сайте Госуслуг для получения справки 2-НДФЛ, сообщают «Известия».
Эксперты утверждают, что банкам будет нужно время для перехода на новый формат. В рамках новации придется перестроить ряд внутренних процессов и добавить электронную справку о доходах в список необходимых документов для подачи заявки на кредит.
Ранее российские банки начали массово использовать системы биометрического распознавания лиц при рассмотрении заявок на выдачу кредита.ОбществоВласть
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