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ФНС предоставит банкам доступ к данным о зарплатах их клиентов

08:50, 27.06.2018
ФНС предоставит банкам доступ к данным о зарплатах их клиентов
Фото: pixabay.com

Федеральная налоговая служба осенью предоставит банкам доступ к данным о доходах заемщиков. Предполагается, что это позволит снизить процентные ставки по кредитам.

Кроме того, служба планирует задействовать личные кабинеты на сайте Госуслуг для получения справки 2-НДФЛ, сообщают «Известия».

Эксперты утверждают, что банкам будет нужно время для перехода на новый формат. В рамках новации придется перестроить ряд внутренних процессов и добавить электронную справку о доходах в список необходимых документов для подачи заявки на кредит.

Ранее российские банки начали массово использовать системы биометрического распознавания лиц при рассмотрении заявок на выдачу кредита.

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