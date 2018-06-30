Суд Оренбуржья сократил срок ареста министра сельского хозяйства области

Оренбургский областной суд счел возможным сократить срок нахождения под стражей министра сельского хозяйства региона Михаила Маслова. Срок ареста был урезан до одного месяца.

«Оренбургским областным судом рассмотрены апелляционные жалобы обвиняемого и его защитников на постановление Ленинского районного суда г. Оренбурга от 16 июня 2018 года, которым министру сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Маслову М.Г. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 28 суток», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

По данным «Эха Москвы в Оренбурге», адвокаты Маслова предоставили положительную характеристику министра от губернатора области Юрия Берга.

При этом проходящему по тому же делу учредителю компании «Вишневский» Виктору Железнову не удалось добиться смягчения условий ареста.

Напомним, Маслов и Железнов подозреваются в участии в хищении 100 млн рублей субсидий федерального и регионального бюджетов. Якобы сельхозпредприятие через министра добилось выделения денег, часть из которых была похищена.