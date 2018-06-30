В Пензенской области официально назначен глава Каменского района
Главой Каменского района Пензенской области официально стал Сергей Юркин. До этого он занимал должность исполняющего обязанности главы.
За Юркина проголосовали все депутаты райсобрания, передает «Пенза-пресс».
Предыдущий руководитель района Константин Грошев покинул пост в конце мая. Агентство отмечает, что у руководства региона могли «возникнуть вопросы» к главе.ОбществоВласть
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