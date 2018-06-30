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В Пензенской области официально назначен глава Каменского района

11:05, 30.06.2018

Главой Каменского района Пензенской области официально стал Сергей Юркин. До этого он занимал должность исполняющего обязанности главы.

За Юркина проголосовали все депутаты райсобрания, передает «Пенза-пресс».

Предыдущий руководитель района Константин Грошев покинул пост в конце мая. Агентство отмечает, что у руководства региона могли «возникнуть вопросы» к главе.

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