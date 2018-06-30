Роспотребнадзор предупредил о вспышке лептоспироза в Шри-Ланке

Специалисты Роспотребнадзора предупредили о вспышке инфекционного заболевания лептоспироз в Шри-Ланке. Там число заболевших уже превысило 1,5 тыс. человек.

«Министерство здравоохранения республики Шри-Ланка… официально объявило о неуклонном росте с начала года числа случаев лептоспироза, общее число которых превысило 1 520 человек», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что вспышки заболевания регистрируются в сезон дождей в юго-западных странах. Кроме того, с октября по февраль на востоке и севере острова. Подъем заболеваемости в стране фиксируется в засушливый период, когда жители используют дождевую воду для различных целей, в том числе в качестве питьевой воды.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки долины Рифт в Кении.