Новости общества

03:37 МСК
Новости раздела
Общество

Транскавказскую автомагистраль закрыли из-за селевого потока

01:56, 30.06.2018

Транскавказскую магистраль, которая соединяет Россию с Южной Осетией, закрыли для проезда транспорта в связи с погодными условиями.

«Запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке населенного пункта Бурон — Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 23.00 29 июня», — говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

Отмечается, что запрет движения будет действовать до особого распоряжения. По данным ТАСС, дорога закрыта из-за схода селевого потока.

ОбществоИнфраструктураПроисшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем