Транскавказскую автомагистраль закрыли из-за селевого потока
Транскавказскую магистраль, которая соединяет Россию с Южной Осетией, закрыли для проезда транспорта в связи с погодными условиями.
«Запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке населенного пункта Бурон — Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 23.00 29 июня», — говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.
Отмечается, что запрет движения будет действовать до особого распоряжения. По данным ТАСС, дорога закрыта из-за схода селевого потока.ОбществоИнфраструктураПроисшествия
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