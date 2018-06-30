Транскавказскую автомагистраль закрыли из-за селевого потока

Транскавказскую магистраль, которая соединяет Россию с Южной Осетией, закрыли для проезда транспорта в связи с погодными условиями.

«Запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке населенного пункта Бурон — Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 23.00 29 июня», — говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

Отмечается, что запрет движения будет действовать до особого распоряжения. По данным ТАСС, дорога закрыта из-за схода селевого потока.