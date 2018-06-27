Более 17% мужчин в России могут не дожить до пенсионного возраста в случае его повышения

Среди первого поколения россиян, которые будут выходить на пенсию в 63 и 65 лет, не дожить до пенсионного возраста могут 17,4% мужчин и 6,5% женщин. Об этом сказано в материалах Института демографии ВШЭ.

Среди мужчин 1959 года рождения до нового пенсионного возраста доживут 95,8%, среди мужчин 1960 года рождения ― 91,7%, 1961 года рождения — 88,9%. При действующем пенсионном возрасте в 60 лет шансы мужчин дожить до пенсии составляют 92―98%.

У женщин шансы дожить до нового пенсионного возраста выше, чем у мужчин. Среди женщин 1964 года рождения до пенсии доживут 98,9%, 1965 года рождения — 97,8%, 1966 года рождения — 97%, передает РБК.

Исходными данными для исследования послужила база Human Mortality Database и сценарии изменений в смертности, заложенные в средний вариант прогноза Росстата.

Напомним, что Госдума РФ осенью собирается принять законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Такое решение вызвало недовольство в российском обществе. В связи с этим в 30 городах России пройдут согласованные митинги против повышения пенсионного возраста.