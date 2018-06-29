СМИ раскрыли показания Сечина по делу Улюкаева

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на закрытом заседании суда по делу бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева заявил, что экс-чиновник просил «выдать ему премию» в связи со сделкой о продаже акций «Башнефти» и говорил, что «с министром ссориться не нужно».

Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на определение суда, вынесенное по итогам рассмотрения апелляции Улюкаева. Подлинность этого документа журналистам «Би-би-си» подтвердили три источника, знакомые с материалами дела.

Из документа следует, что на суде Сечин пересказывал, как Улюкаев якобы вымогал у него 2 млн долларов во время саммита БРИКС в индийском Гоа 15 октября 2016 года связи с успешной приватизацией акций «Башнефти». Просьба экс-министра «вызвала удивление» у главы «Роснефти», поскольку решение о приватизации принималось не Улюкаевым, а правительством.

«При высказывании просьбы относительно премии Улюкаев А.В. пояснил, что с министром ссориться не нужно, обозначая сумму премии в 2 млн долларов США, предложил эту сумму подготовить и позвонить ему по готовности», — цитируются в определении показания Сечина.

Напомним, Замоскворецкий суд Москвы в декабре 2017 года признал 62-летнего бывшего министра экономики РФ Алексея Улюкаев виновным в получении взятки в $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Свою вину бывший глава МЭР не признал.

Мосгорсуд 12 апреля признал приговор экс-министру экономического развития РФ законным и обоснованным. Суд оставил назначенные экс-министру 8 лет колонии строгого режима и штраф в 130,4 млн рублей. Однако из обвинения исключили запрет на право занимать должности в госорганах.