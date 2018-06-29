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Дерипаска назвал условия господдержки грабительскими — СМИ

19:37, 29.06.2018
Дерипаска назвал условия господдержки грабительскими — СМИ
Фото: kremlin.ru

Бизнесмен Олег Дерипаска посчитал условия кредитования «Промсвязьбанка», предложенные в качестве государственной поддержки, грабительскими.

В связи с этим он отказался от кредитования, сообщает The Bell со ссылкой на федерального чиновника, знакомого с Дерипаской, и источник, близкий к банку.

Аналогичные условия кредитования были предложены Виктору Вексельбергу для группы «Ренова», и компания воспользовалась этим, заняв в «Промсвязьбанке» чуть меньше 2 млрд долларов. В Минфине заявили о том, что кредит был выдан без льгот, на рыночных условиях. Вексельбергу даже пришлось давать по нему личные гарантии. Ставка, по его словам, была рыночной, но «злой» — по верхней границе рынка.

Ранее стало известно, что En+ Олега Дерипаски может прописаться в России.

ЭкономикаФинансы
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