ОНФ Башкирии: власти Уфы неохотно выделяют землю под пункты приема вторсырья

Эксперты башкирского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) заявили о востребованности услуг по сбору и переработке вторсырья. Однако в Уфе не хватает соответствующих приемных пунктов.

«Необходимо рассмотреть расширение сети приемных пунктов, но муниципалитет очень неохотно выделяет землю для этих целей», — приводит пресс-служба ОНФ слова члена регионального штаба организации Мурада Шафикова.

По его словам, в Шакше нет ни одного подобного приемного пункта. В Дёме и Инорсе только по одному.

Эксперты отметили, что рынок развит и почти на всю продукцию есть потребитель. В республике перерабатываются все виды отходов, кроме битого стекла.

Напомним, что на прямой линии в апреле глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил, что республика будет идти только по пути переработки отходов. Он подчеркнул, что регион не придет к сжиганию мусора.