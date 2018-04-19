Глава Башкирии: в республике мусор сжигать не будут
Глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил, что в республике не будут сжигать мусор. Он пообещал перейти на сортировку и переработку ТБО.
«Для нашей республики сжигания отходов не надо. Проще сортировать мусор и перерабатывать отходы и таким образом решать эту проблему цивилизованным образом», — подчеркнул во время прямой линии Хамитов.
Глава РБ предположил, что в Европе мусоросжигательные заводы строятся из-за высокой плотности населения, тогда как в Башкирии большие площади.
«У нас возможности есть для того, чтобы размещать отсортированный мусор», — сказал руководитель региона.
Он также ответил на опасения жителей районов, где власти рассчитывают разместить сортировочные пункты.
«Грязи, мусора не будет, да и свалок не будет как таковых», — отметил Хамитов.
Напомним, что в Татарстане компания «РТ Инвест» построит мусоросжигательный завод. Против этого выступают активисты. «Реальное время» опубликовало колонку одной из противниц строительства завода.ОбществоВласть Башкортостан
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