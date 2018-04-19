Глава Башкирии: в республике мусор сжигать не будут

Глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил, что в республике не будут сжигать мусор. Он пообещал перейти на сортировку и переработку ТБО.

«Для нашей республики сжигания отходов не надо. Проще сортировать мусор и перерабатывать отходы и таким образом решать эту проблему цивилизованным образом», — подчеркнул во время прямой линии Хамитов.

Глава РБ предположил, что в Европе мусоросжигательные заводы строятся из-за высокой плотности населения, тогда как в Башкирии большие площади.

«У нас возможности есть для того, чтобы размещать отсортированный мусор», — сказал руководитель региона.

Он также ответил на опасения жителей районов, где власти рассчитывают разместить сортировочные пункты.

«Грязи, мусора не будет, да и свалок не будет как таковых», — отметил Хамитов.

Напомним, что в Татарстане компания «РТ Инвест» построит мусоросжигательный завод. Против этого выступают активисты. «Реальное время» опубликовало колонку одной из противниц строительства завода.