Шамиль Газизов — про роли Игбуна и Сейдахмета в ФК «Уфа»

— Думаю, что Игбун останется в нашем клубе. Есть вероятность, что мы будем дальше продвигаться в Лиге Европы. Так почему бы ему не проявить себя в еврокубках? Его все у нас устраивает, — прокомментировал «С-Э» возможный уход нигерийского нападающего генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов.

Газизов также пояснил ситуацию с казахским легионером Еркебуланом Сейдахметом:



— Он молодой парень, ему еще надо физически окрепнуть. Просто из-за небольшой травмы пропустил начало подготовки. Дней через 10 вернется в строй, будет работать с командой. У мальчика — сумасшедший талант. Будем стараться, чтобы его развить. И он сам, конечно, должен приложить немало усилий.