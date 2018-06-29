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Шамиль Газизов — про роли Игбуна и Сейдахмета в ФК «Уфа»

17:22, 29.06.2018

— Думаю, что Игбун останется в нашем клубе. Есть вероятность, что мы будем дальше продвигаться в Лиге Европы. Так почему бы ему не проявить себя в еврокубках? Его все у нас устраивает, — прокомментировал «С-Э» возможный уход нигерийского нападающего генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов.

Газизов также пояснил ситуацию с казахским легионером Еркебуланом Сейдахметом:

— Он молодой парень, ему еще надо физически окрепнуть. Просто из-за небольшой травмы пропустил начало подготовки. Дней через 10 вернется в строй, будет работать с командой. У мальчика — сумасшедший талант. Будем стараться, чтобы его развить. И он сам, конечно, должен приложить немало усилий.

СпортФутбол Башкортостан
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