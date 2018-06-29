Саратовский «Автодор» подписал Виктора Заряжко

«Автодор» подписал двухлетний контракт по схеме «1+1» с чемпионом и самым ценным игроком Суперлиги-1 Виктором Заряжко, сообщает пресс-служба саратовского клуба.

В минувшем сезоне 25-летний атакующий защитник привел «Спартак-Приморье» из Владивостока к золотым медалям Суперлиги-1, а также был признан самым ценным игроком чемпионата.

Новичок «Автодора» ранее уже имел опыт выступления в Единой Лиге ВТБ в составе люберецкого «Триумфа», «Нижнего Новгорода» и самарских «Красных Крыльев», с которыми в 2013 году стал обладателем Кубка вызова ФИБА и Кубка России.

«Заряжко — именно тот российский игрок, который нам необходим. Его отличает агрессивная защита и стремительный переход, он комфортно чувствует себя в нашем быстром баскетболе. В предстоящем сезоне Виктор должен заслужить довольно много игрового времени и стать одним из ключевых игроков среди россиян. Важен и тот факт, что Заряжко уже имеет опыт выступления в Лиге ВТБ за разные клубы, а сейчас подошел к своему «золотому» возрасту, заматерев в Суперлиге и являясь настоящим лидером команды–чемпиона. Надеемся, что Виктор принесет нам пользу и сам поднимется на качественно новый уровень», — прокомментировал приобретение президент клуба Владимир Родионов.