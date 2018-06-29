Округление до целой копейки принесло акционерам «Газпрома» более 7 миллионов рублей

В прошлом году компания платила по 8,0397 рубля на акцию, теперь — 8,04.



Акционеры «Газпрома» на годовом собрании одобрили выплату дивидендов по итогам 2017 года в размере 8,04 рубля на акцию. В общей сложности сумма составит 190 млрд рублей.

За 2016 год «Газпром» платил по 8,0397 рубля на акцию. Округление до целой копейки обеспечило рост общего размера дивидендных выплат на 7,1 млн рублей, передает «Интерфакс».

Отмечается, что для выплаты дивидендов будет использована вся прибыль компании по РСБУ за минувший год (100 млн рублей) и нераспределенная прибыль прошлых лет. На эти цели направят 26,6% прибыли по международным стандартам финансовой отчетности.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер спрогнозировал исторический рекорд экспорта газа по итогам года.

