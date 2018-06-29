Глава «Газпрома» спрогнозировал исторический рекорд экспорта газа по итогам года

Экспорт газа «Газпрома» в дальнее зарубежье по итогам 2018 года при сохранении положительной тенденции может достигнуть около 200 млрд кубических метров.

«Первые итоги 2018 года показывают, что рост поставок «Газпрома» в европейские страны дальнего зарубежья продолжился. По предварительным данным, за первое полугодие 2018 года мы поставили на этот рынок 101,2 млрд кубометров газа. Это на 5,7%, или на 5,5 млрд кубометров, превышает показатель за аналогичный период рекордного 2017 года», — цитирует председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера «Интерфакс».

Напомним, «Газпром» увеличил экспорт газа в Италию в марте почти вдвое — до 2,1 миллиарда кубометров.