Оренбург попал в тройку городов с самым высоким ростом цен на вторичное жилье

Эксперты назвали российские города с самым высоким темпом роста цен на вторичное жилье.

Согласно отчету компании ЦИАН, в число мегаполисов с самым высоким ростом цен за апрель — июнь вошел Оренбург. Стоимость жилья в городе выросла на 3,3% — до 43 200 рублей за кв. м. На первом месте идет Краснодар — рост на 9,1%, до 54 100 руб. за кв. м. Замыкает тройку Ставрополь — 3,3%, до 41 000 руб. за кв. м.

Стоит отметить, что больше всего упали цены в Туле, Владимире и Омске, пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитиков ЦИАН.

В целом число сделок со вторичным жильем за год практически не изменилось — 3,25 млн сделок в первом квартале 2018 года против 3,24 млн в аналогичный период 2017 года.

Напомним, самый дорогой объект на вторичном рынке жилья в Москве оценивается в 3,6 млрд рублей.