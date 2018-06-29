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Дмитрий Ананьев не смог оспорить в суде санацию «Промсвязьбанка»

14:15, 29.06.2018 1
Дмитрий Ананьев не смог оспорить в суде санацию «Промсвязьбанка»
Фото: realnoevremya.ru

Арбитражный суд Москвы отказал признать незаконным решение Центробанка РФ о введении в «Промсвязьбанке» временной администрации.

Другие требования истца, экс-совладельца банка Дмитрия Ананьева — о незаконности предписания ЦБ от 11 декабря 2017 года о доформировании резервов и о незаконности приказа от 12 января 2018 года об уменьшении уставного капитала «Промсвязьбанка» — суд оставил без рассмотрения, сообщает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Ананьев уехал на Кипр, где встречается с партнерами в отеле. Он нанял людей, задача которых либо продать оставшиеся у него активы, либо контролируемо их обанкротить.

ЭкономикаБанки
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 29 июня
    Ананьев - разведчик нАТО - и будет банкротить русские заводы, управляя своими войсками с Кипра?
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