Дмитрий Ананьев продаст активы

Экс-совладелец «Промсвязьбанка» Дмитрий Ананьев уехал за границу. Сейчас он находится на Кипре. Встречается с партнерами в отеле.

Ананьев нанял людей, задача которых либо продать оставшиеся у него активы, либо контролируемо их обанкротить, сообщают «Ведомости» со ссылкой на знакомых банкира.

Отмечается, что он ищет покупателей на девелоперскую группу, типографию и агрохолдинг.

Напомним, в конце февраля братья Алексей и Дмитрий Ананьевы решили вести бизнес раздельно после ввода временной администрации в «Промсвязьбанке». Они объяснили, что каждый занимается своими активами, «которыми исторически и управлял».