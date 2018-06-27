В пермском аэропорту установят новые телетрапы за 229 млн рублей

Пермский аэропорт «Большое Савино» объявил аукцион на закупку и установку новых телетрапов.

Согласно документам, размещенным на сайте Госзакупок, подрядчик обязуется выполнить работы по проектированию, изготовлению, доставке и монтажу телескопических трапов, по которым пассажиры смогут садиться в самолет прямо из здания аэровокзала и покидать салон самолета, не выходя на улицу.

Также поставщик должен будет обучить персонал аэропорта правилам обращения с оборудованием. Максимальная стоимость контракта составит 229 млн рублей. Срок проектирования и установки — 8 месяцев. Результаты аукциона планируется подвести 6 июля.

Напомним, в России может увеличиться на 700 млн рублей объем программы по субсидированию авиаперевозок.

