«Почту России» преобразовали в АО с 100% долей государства

Госдума РФ приняла в третьем окончательном чтении закон о реформе ФГУП «Почта России», который предполагает преобразование его в непубличное АО, 100% акций которого принадлежит государству.

Законом также предусмотрена возможность предоставления в почтовых отделениях услуг нотариусов и госуслуг, говорится в сообщении Госдумы РФ.

Кроме того, в документе прописана необходимость обеспечения доступности почтовых услуг: в городских поселениях между отделениями должно быть 1,5 км, в сельских поселениях — 6 км.



Совет Федерации, Государственная дума и общероссийский профессиональный союз, объединяющий наибольшее число работников общества, вправе представить в Правительство РФ по одной кандидатуре для включения в совет директоров общества.



Ранее сообщалось, что «Почта России» планирует внедрить в отделениях технологию распознавания лиц.