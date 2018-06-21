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«Почту России» преобразовали в АО с 100% долей государства

13:51, 21.06.2018
«Почту России» преобразовали в АО с 100% долей государства
Фото: minsvyaz.ru

Госдума РФ приняла в третьем окончательном чтении закон о реформе ФГУП «Почта России», который предполагает преобразование его в непубличное АО, 100% акций которого принадлежит государству.

Законом также предусмотрена возможность предоставления в почтовых отделениях услуг нотариусов и госуслуг, говорится в сообщении Госдумы РФ.

Кроме того, в документе прописана необходимость обеспечения доступности почтовых услуг: в городских поселениях между отделениями должно быть 1,5 км, в сельских поселениях — 6 км.

Совет Федерации, Государственная дума и общероссийский профессиональный союз, объединяющий наибольшее число работников общества, вправе представить в Правительство РФ по одной кандидатуре для включения в совет директоров общества.

Ранее сообщалось, что «Почта России» планирует внедрить в отделениях технологию распознавания лиц.

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