«Почту России» преобразовали в АО с 100% долей государства
Госдума РФ приняла в третьем окончательном чтении закон о реформе ФГУП «Почта России», который предполагает преобразование его в непубличное АО, 100% акций которого принадлежит государству.
Законом также предусмотрена возможность предоставления в почтовых отделениях услуг нотариусов и госуслуг, говорится в сообщении Госдумы РФ.
Кроме того, в документе прописана необходимость обеспечения доступности почтовых услуг: в городских поселениях между отделениями должно быть 1,5 км, в сельских поселениях — 6 км.
Совет Федерации, Государственная дума и общероссийский профессиональный союз, объединяющий наибольшее число работников общества, вправе представить в Правительство РФ по одной кандидатуре для включения в совет директоров общества.
Ранее сообщалось, что «Почта России» планирует внедрить в отделениях технологию распознавания лиц.ОбществоВласть
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