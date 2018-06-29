БК «Уфимец» узнал своих соперников в новом сезоне

На заседании исполкома Российской Федерации баскетбола подвели итоги соревнований, прошедших под эгидой РФБ в сезоне 2017/2018 годов, и утвердили регламент чемпионата и Кубка России и составы участников Суперлиг на ближайший сезон, сообщает пресс-служба БК «Уфимец».

Екатеринбургский «Уралмаш» и ярославский «Буревестник» пошли на повышение и в новом сезоне выступят в Суперлиге-1.

Состав участников Суперлиги-2 в сезоне 2018/2019:

1. «Динамо» (Магнитогорск)

2. «Уфимец» (Уфа)

3. «Тамбов» (Тамбовская область)

4. «Чебоксарские ястребы» (Чебоксары)

5. «Динамо-МГТУ» (Майкоп)

6. «Арсенал» (Тула)

7. «Руна-баскет» (Москва)

8. «Динамо» (Ставрополь)

9. «АлтайБаскет» (Алтайский край)

10. «Эльбрус» (Черкесск)

11. «Нефтехимик» (Тобольск)

12. «Локомотив-Кубань-ЦОП» (Краснодар)

В прошедшем сезоне «Уфимец» занял 4-е место в Суперлиге-2.

