БК «Уфимец» узнал своих соперников в новом сезоне
На заседании исполкома Российской Федерации баскетбола подвели итоги соревнований, прошедших под эгидой РФБ в сезоне 2017/2018 годов, и утвердили регламент чемпионата и Кубка России и составы участников Суперлиг на ближайший сезон, сообщает пресс-служба БК «Уфимец».
Екатеринбургский «Уралмаш» и ярославский «Буревестник» пошли на повышение и в новом сезоне выступят в Суперлиге-1.
Состав участников Суперлиги-2 в сезоне 2018/2019:
1. «Динамо» (Магнитогорск)
2. «Уфимец» (Уфа)
3. «Тамбов» (Тамбовская область)
4. «Чебоксарские ястребы» (Чебоксары)
5. «Динамо-МГТУ» (Майкоп)
6. «Арсенал» (Тула)
7. «Руна-баскет» (Москва)
8. «Динамо» (Ставрополь)
9. «АлтайБаскет» (Алтайский край)
10. «Эльбрус» (Черкесск)
11. «Нефтехимик» (Тобольск)
12. «Локомотив-Кубань-ЦОП» (Краснодар)
В прошедшем сезоне «Уфимец» занял 4-е место в Суперлиге-2.
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