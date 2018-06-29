Счетная палата выявила нарушения в Минобрнауки на 1 млрд рублей

Счетная палата выявила нарушения на сумму свыше 1 млрд руб. при проверке Минобрнауки, которому за 2016—2017 годы было выделено 3,6 млрд руб. на развитие Государственной публичной научно-технической библиотеки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Также было установлено, что система для анализа активности ученых и научных организаций «Карта российской науки», на развитие которой было выделено 450 млн руб., не функционирует из-за многочисленных недоработок, отметили в Счетной палате.



Кроме того, здание Библиотеки не позволяет разместить более 3 млн книг, а 5,6 млн экземпляров хранятся в неприспособленных подвальных и полуподвальных помещениях. Также были выявлены и другие нарушения.

Счетная палата направит результаты проверки в палаты Федерального собрания, Генеральную прокуратуру и ФСБ.

Отметим, что по итогам 2017 года Счетная палата выявила нарушений на 1,8 трлн рублей.