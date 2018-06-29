На подготовку к ЧМ-2018 Самарской области было выделено 50 млрд рублей

Фото: Олег Тихонов / «Реальное время»

Самарская область получила 50 млрд рублей на подготовку к матчам ЧМ-2018. Цифры озвучил врио министра экономического развития и инвестиций региона Александр Кобенко.

По его словам, деньги поступали как из федерального, так и из регионального бюджета. Так, за пять лет 32 млрд рублей было потрачено на развитие инфраструктуры. Было построено 23 км дорог, а также 213 км дорог — отремонтировано, передает «Терра».

Около 17 млрд рублей было направлено на стадион «Самара Арена». Кроме того, в Самаре появились два пятизвездочных отеля. Аккредитацию прошло 382 гостиницы на 14 тысяч номеров.

Ожидается, как отметил Кобенко, что эффект, который регион получил от мирового футбольного первенства, в ближайшем будущем только приумножится.

Напомним, ранее стали известны все пары 1/8 финала ЧМ-2018.