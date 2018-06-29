В Лениногорском районе РТ загорелся мусор на полигоне ТКО

В Лениногорском районе загорелся мусор на полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о возгорании отходов поступило в 6.10 по московскому времени. Расстояние от полигона ТКО до Лениногорска — 7 км, глубина засыпки составляет 1,5—2 метра.

По состоянию на 08 часов 30 минут идет наращивание группировки сил и средств по тушению отходов. Угроза распространения огня на лесной массив и населенные пункты отсутствует, подчеркнули в МЧС.

Площадь полигона, введенного в эксплуатацию в 2003 году, составляет 13,3 га. При его проектной мощности в 606 тыс. куб. м здесь уже накоплено 1 460 тыс. куб. м отходов.



Напомним, что 24 июня загорелся полигон ТКО в Лаишевском районе Татарстана. Пожар смогли ликвидировать только 26 июня.