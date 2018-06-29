Итальянский «Ювентус» готов отказаться от приглашения Головина

Итальянский «Ювентус» готов отказаться от идеи приглашения игрока ЦСКА и сборной России Александра Головина, сообщает Goal.com.

Туринский клуб не сумел договориться с «армейцами» о сумме трансфера российского полузащитника и вышел из переговоров.

Руководство «Ювентуса» предлагало 23 миллиона евро плюс бонусы, однако ЦСКА настаивал на 30 млн. Теперь «Челси» лидирует в борьбе за игрока.

В настоящее время Александр Головин находится в составе сборной России на чемпионате мира — 2018. Команда Станислава Черчесова преодолела групповой этап, заняв второе место в своем квартете, и готовится сыграть матч 1/8 финала против Испании 1 июля.